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Haberler Manisa Manisa'da orman yangını! Arazi yapısı müdahaleyi zorlaştırıyor

Manisa'da orman yangını! Arazi yapısı müdahaleyi zorlaştırıyor

Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan alevleri kontrol etmeye çalışıyor.. Yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor. Arazinin yapısı ise müdahaleyi zorlaştırıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden iki uçak ve üç helikopter de sevk edildi.

AA

26.06.2022, 18:25 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022, 18:27

Manisa’da orman yangını! Arazi yapısı müdahaleyi zorlaştırıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk ve ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Kabazlı Mahallesi yakınlarında otluk ve ormanlık alanın bulunduğu sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 20 arazöz, bir su ikmal aracı ve ilk müdahale araçları yönlendirildi.

Arazinin yapısı nedeniyle ekiplerin ulaşmakta zorlandığı yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden iki uçak ve üç helikopter de sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

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