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Manisa'da orman yangını! Arazi yapısı müdahaleyi zorlaştırıyor

Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan alevleri kontrol etmeye çalışıyor.. Yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor. Arazinin yapısı ise müdahaleyi zorlaştırıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden iki uçak ve üç helikopter de sevk edildi.