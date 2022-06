'TARAMA TESTİ İÇİN ÇAĞIRDI'

Manisa Adliyesi önünde yaşadığı olayı anlatan Sıddık Toprak, "5 yıldır çocuk hasreti çekiyorduk. Eşim 14 Eylül'de gebe kaldı. Özel kliniği olan, doktor Ö.A.'ya gittik. Çocuğun sağlıklı olduğunu söylüyordu. Tahlil için Manisa Şehir Hastanesi'ne gittiğimizde hastanedeki doktor, bebeğin down sendromlu olabileceğini söyledi. Bu durumu doktorumuz Ö.A. ile paylaştık ancak böyle bir durum olmadığını söyleyip, içimizin rahat etmesi için tarama testi yapmak amacıyla bizi yanına çağırdı. Normal şartlarda 7 günde çıkan test sonuçları 1 gün içerisinde çıktı. Her gittiğimizde bebeğin geliştiğini ve bir sorunu olmadığını söyledi. Doğumu da kendisi gerçekleştirdi. Sabah eşimin doğum yaptığı hastane doktoru gelip, çocuğumuzun down sendromlu olduğunu, bu durumu bilip bilmediğimizi sordu. Çok şaşırdık ve doktoru aradık. Bize '5 yıldır evlat hasreti çekiyordunuz, söyleseydim aldıracak mıydınız?' cevabını verdi" ifadelerini kullandı.