Bebeğin down sendromlu olduğunu aileden sakladı

Manisa'da bebekleri down sendromlu olarak dünyaya gelen Derya (24) ve Sıddık Toprak (33) çifti, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ö.A.'nın bu durumu kendilerinden sakladığını ileri sürerek, hakkında suç duyurusunda bulundu. Sıddık Toprak, "Bebeğimizin durumunu bize söylemedi. Bizim canımız yandı, başka kimsenin canı yanmasın" dedi.

HER ŞEY YOLUNDA DEDİ

Doktor Ö.A. ise yargı süreci devam ettiği gerekçesiyle açıklama yapmadı. Manisa Adliyesi önünde yaşadığı olayı anlatan Sıddık Toprak, "5 yıldır çocuk hasreti çekiyorduk. Özel kliniği olan, doktor Ö.A.'ya gittik. Çocuğun sağlıklı olduğunu söylüyordu. Tahlil için Manisa Şehir Hastanesi'ndeki doktor, bebeğin down sendromlu olabileceğini söyledi.

Bu durumu Ö.A. ile paylaştık ancak böyle bir durum olmadığını söyledi. Her gittiğimizde bebeğin geliştiğini ve bir sorunu olmadığını söyledi. Doğumu da kendisi gerçekleştirdi. Sabah eşimin doğum yaptığı hastane doktoru gelip, çocuğumuzun down sendromlu olduğunu, bu durumu bilip bilmediğimizi sordu. Çok şaşırdık ve doktoru aradık. Bize '5 yıldır evlat hasreti çekiyordunuz, söyleseydim aldıracak mıydınız?' cevabını verdi" ifadelerini kullandı. ■ NERMİN UÇTU