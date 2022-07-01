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Manisa'da çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü!

Manisa'nın Yunusemre ilçesi yakınlarında çıkan yangında, rüzgarın da etkisiyle birlikte buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile birlikte 2 saatin sonunda yangın söndürüldü.

AA

01.07.2022, 09:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022, 09:13

Manisa’da çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü!

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güzelyurt Mahallesi Manisa Muradiye yolu yakınındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki otluk alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, buğday ekili yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

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