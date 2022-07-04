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Manisa'da FETÖ firarisi tarlada yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA

04.07.2022, 16:50

Manisa’da FETÖ firarisi tarlada yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik İstanbul'da yapılan yargılama sonucu hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.D'nin ilçede bulunduğunu belirledi.

Görevden ihraç edilmiş eski uzman çavuş E.D. (34), ekipler tarafından Bahçedere Mahallesi'ndeki bir tarlada yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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