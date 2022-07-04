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Haberler Manisa Uyuşturucu taciri satır ve silahla polise saldı

Uyuşturucu taciri satır ve silahla polise saldı

4.7.2022

Uyuşturucu taciri satır ve silahla polise saldı
MANİSA Turgutlu'da, Narkotik polisleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan M.T'nin aracını durdurdu. Araçtan inerek belindeki kurusıkı tabancayı polise doğrultan, bir yandan da diğer elinde tuttuğu satırla ekiplere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirildi. Olayda yaralanan olmazken, gözaltına alınan M.T'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 5.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandiI. ■ SERKAN ÖZCAN
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