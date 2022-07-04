Uyuşturucu taciri satır ve silahla polise saldı

MANİSA Turgutlu'da, Narkotik polisleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan M.T'nin aracını durdurdu. Araçtan inerek belindeki kurusıkı tabancayı polise doğrultan, bir yandan da diğer elinde tuttuğu satırla ekiplere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirildi. Olayda yaralanan olmazken, gözaltına alınan M.T'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 5.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandiI. ■ SERKAN ÖZCAN

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