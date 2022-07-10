Manisa’da yağmurlu hava kazaya yol açtı

Manisa'nın Soma ilçesi Kum Mahallesi İzmir - İstanbul Otoyolu 273.905 kilometresinde 9 Temmuz günü saat 15.50 sıralarında İ.D. (40) idaresindeki 36 FK 646 plakalı araç ile M.B. (63) idaresindeki 34 DVJ 788 plakalı araçlar hava şartlarının kötü olması, yoğun yağmur yağması sebebi ile araçlarını emniyet şeridinde arka arkaya durdurarak yağmurun bitmesini beklerken, arkalarından gelen F.U. (28) idaresindeki 34 FF 2463 plakalı araç yolda kontrolünü kaybedip yolun sağında bulunun bariyerlere çarpıp ardından da emniyet şeridinde durmuş halde bulunan 36 FK 646 ve 34 DVJ 788 plakalı araçlara çarptı.

Kazada 34 DVJ 788 plakalı araçta yolcu olarak bulunan B.B. (59), 34 FF 2463 plakalı aracın sürücüsü F.U. (28) ile araçta yolcu olarak bulunan F.A. (24) yaralandı. Yaralılar Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikata başlandı.