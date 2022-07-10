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Haberler Manisa Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

10.7.2022

Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, ağızları bağlı çuvalların içerisine konularak ölüme terk edilmiş 2 yavru köpek bulundu. Yaralı halde bulunan köpekler, tedavileri için veteriner hekimlere teslim edildi. Kuşlubahçe Mahallesi'nde stajyer öğrenciler Galip Açıkgöz ve Samet Akın (16), çalıştıkları iş yerine giderken, yol kenarına atılmış iki çuvalın içinde hareketlilik fark etti. Öğrenciler, çuvallara yaklaştıklarında, köpek sesi duydu. Ağızları sıkı sıkıya bağlı çuvalları açan öğrenciler, yaralı 2 yavru köpekle karşılaştı. Yanlarındaki poğaçalar ile yavru köpekleri besleyen öğrenciler, daha sonra belediye ekiplerine haber verdi. Şehzadeler Belediyesi veteriner hekimi ve ekibi, yaralı hayvanları teslim alıp, barınağa götürdü. Öğrencilerden Galip Açıkgöz, "Bunu yapanlar en ağır cezayı hak ediyor. Böyle bir vicdansızlık olamaz" dedi.

■ SERKAN ÖZCAN
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