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Haberler Manisa Bu zihniyet Türkiye’ye bir çivi bile çakmadı

Bu zihniyet Türkiye’ye bir çivi bile çakmadı

11.7.2022

Bu zihniyet Türkiye’ye bir çivi bile çakmadı
AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı gerçekleşti. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Bizim, elde balyoz, otobanlardaki gişeleri yıktığımız gün, en mutlu günümüz olacak. Otoban duracak gişeyi yıkacağız" sözlerine sert tepki gösterdi.

BU zihniyetin Türkiye'ye bir çivi dahi çakmadığını vurgulayan Baybatur, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tipik söylemleri bunlar. Bu beyefendinin ne yaptığını ben de anlamış değilim. Genel başkanlığa bir niyeti var ki böyle abuk sabuk her aklına geldiğinde Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve icraatlarımıza saldırıyor. Ona bakarsanız Sezgin Tanrıkulu da 'SİHA'ları, İHA'ları kaldıracağız. Bu üretimleri durduracağız' diyordu. CHP ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bugün aslında esaret altında, vesayet altında olduğunu çok net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Bu zihniyetin işi gücü yıkıp dökmek" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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