Yeşil vatanın yılmaz koruyucusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yetiştirilen yangın tespit köpeği 'Tarzan', hassas burnuyla kundaklama şüphesi olan yangınlarda görev yapacak.



YEREL YÖNETİMLERDE İLK

Koku ve sosyalizasyon eğitimlerini tamamlayan Tarzan, yanıcı maddenin bulunduğu yeri rahatlıkla tespit edebiliyor. Belçika Malinois cinsi olan 7 aylık yangın tespit köpeği, benzin, gazyağı, tiner, mazot ve alkol gibi maddelere duyarlılığıyla yangında bu maddelerin kullanıp kullanılmadığını belirliyor. Adını yeşil Manisa'nın mimarı Tarzan'dan alan uzman köpek, doğayı ağaç dikerek yeşillendiren Manisa Tarzanı gibi yeşil vatan için çalışacak. Yerel yönetimler bünyesinde Türkiye'de ilk kez böyle bir köpek yetiştirildiğini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, "Tarzan, yangınların doğal yolla mı yoksa sabotajla mı çıktığını tespit edecek. İtfaiye ekiplerine ve adli mercilere yangının çıkış noktasını gösterecek. Eğitimlerinde çok başarılı oldu, yangında kullanılan maddeyi en iyi şekilde tespit ediyor" diye konuştu.



SANİYELER İÇİNDE BULUYOR

Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru ise, zorlu arazi şartlarına uyum sağlayan Tarzan'ın aldığı eğitimler sayesinde yanıcı maddelerin yerini başarıyla bulduğunu söyledi. Köpeklerin insanlara göre 100 kat daha fazla koku alma özelliği olduğunu söyleyen Doğru, "Köpeklerimizin bu özelliğini insan yararına kullanabilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tarzan çok akıllı bir köpek. Manisamızın simgesi gibi o da doğamızda oluşabilecek tahribatların tespiti için çalışıyor" dedi. Yaz aylarında yaşanan yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal da, yangın tespit köpeği Tarzan'ın itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştıracağını ifade etti.



NERMİN UÇTU

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