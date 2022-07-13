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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Manisa'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Olay, Manisa'ya bağlı Yunusemre ilçesinde karşıt yönlerden gelen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Şiddetli çarpışmanın ardından hafif ticari araç şarampole devrilirken, sürücüsü Sami Özgün olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA

13.07.2022, 09:50

Manisa’da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selim S'nin (48) kullandığı 07 N 2046 plakalı otomobil, Üçpınar Mahallesi'nde karşı yönden gelen Sami Özgün (70) idaresindeki 45 AAT 49 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Özgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki ağır yaralanan ve kimliği belirlenemeyen yolcu ise Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Selim S. gözaltına alındı.

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