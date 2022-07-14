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Haberler Manisa Manisa’da kuzenlerin kavgasında kan aktı

Manisa’da kuzenlerin kavgasında kan aktı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde A.S. (33), arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenleri Alper S. (27) ve Mert Salih S.'ye (32) tabancayla ateş etti. Mert Salih S., ağır yaralanırken, Alper S. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A.S., jandarmaya teslim oldu.

AA

14.07.2022, 16:22

Manisa’da kuzenlerin kavgasında kan aktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri öldü.

Bahadırlar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali S. (33) ile amca çocukları Mert Salih S. (32) ve Alper S. (27) arasında tartışma çıktı. Ali S, tabancayla amcasının oğullarına ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Alper S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Mert Salih S. ise ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan şüpheli Ali S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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