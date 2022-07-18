Eyfel’in Manisalı rehberi azmiyle başarı öyküsü yazdı

Manisa'nın 20 haneli Beydere mahallesinde, babasının tüm engellemelerine rağmen gizlice 17 yaşında ortaokulu, 23 yaşında yine açıktan lise öğrenimini tamamlayan Sultan Çetinkaya Tahtacı (39), Türkiye'de üniversite ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra Fransa'nın en önemli üniversitelerinden Sorbonne'da doktora yaptı. Azmi ve başarısıyla örnek olan Tahtacı, şimdi yaşadığı Paris'te, turistlere Eyfel Kulesi'nin rehberliğini yapıyor. Tahtacı, başkaları için umut olacağını düşündüğü 'Okulsuz köyden Sorbonne'a bir başarı hikayesi' adlı kitabını çıkarmaya hazırlanıyor. Havva- Ramazan Çetinkaya çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü Sultan Çetinkaya Tahtacı, yumurta ve fesleğen satarak, 17 yaşında açık öğretim üzerinden ortaokula başladı, liseyi de büyük zorluklarla yine açık öğretim üzerinden tamamlayıp 23 yaşında mezun oldu.





OKUL İÇİN EVİ TERK ETTİ

Okumak için evi terk edip, Manisa'ya giden Tahtacı, yazın çalıştığı domates fabrikasından kazandığı parayla dershaneye gitti. Üniversite sınavında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanan Çetinkaya, üniversite 3'üncü sınıfta Erasmus Projesi'yle Fransa'ya gitmeye hak kazandı. 1 yıl okuduktan sonra ülkeye dönerek, lisansını bitiren Tahtacı, daha sonra Fransız Edebiyatı yüksek lisansını tamamladı. Bir vakıf üniversitesinde okutman olarak göreve başlayan Tahtacı, doktora için Sorbonne Üniversitesi'nin Grand Ekolü olan EPHE'e kabul edildi. 6 yılın ardından doktorasını tamamlayan Tahtacı, 'Kız çocukları okuyamaz' diyenlere ders verdi. Yaşadığı Paris'te Ayhan Tahtacı ile evlenen Tahtacı, turistlere Eyfel Kulesi'nin rehberliğini yapıyor.



BENİMLE GURUR DUYUYOR

İlkokul öğreniminin ardından 17 yaşına kadar babasına eğitim görmek için yalvardığını anlatan Tahtacı, "Burada okulu bitiren tüm çocuklar, tarlada çalışır. çok istememe rağmen babam beni okutmak istemedi. Önüme de engeller çıkardı. Hayatımdaki en büyük başarımın babamı atlatmak olduğunu düşünüyorum" dedi. Üniversiteyi kazanıp gittikten sonra babasının kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini ve gurur duyduğunu söylediğini kaydeden Tahtacı, "Zamanla babam çok değişti. Burada çok zor günler yaşadım. Telefonda babam bana 'Kızım doğru bildiğin yolda, yalnız bile olsan, ben bile karşına çıksam dinleme' dedi. Babamı da tebrik ediyorum, yıllar sonra da olsa yanlışını fark etti. Babam şu an herkese beni anlatıyor, benimle gurur duyuyor" diye konuştu.

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'HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN'

Gençlere ilham olmasını istediği 'Okulsuz köyden Sorbonne'a bir başarı hikayesi' adlı kitabının basım aşamasında olduğunu dile getiren Tahtacı, duygularını şöyle dile getirdi: "Eğer bir hayaliniz varsa onu çok istiyorsanız, peşinden gidin. Hayallere giderken, çok çetrefilli yollar var. Çok acı çekmeniz gerekiyor, fedakarlık yapmanız gerekiyor. Hayatımı ve yaşadıklarımı kitaplaştırdım. Birilerine ilham olursa, mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT HASÇELİK