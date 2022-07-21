Demirden ölüm

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada demir çubukla kafasına vurulan dizi oyuncusu İsrafil İnce yaşamını yitirdi. Kırık Kanatlar, 'Yol Arkadaşım', 'Hayattan Korkma' dizileri ile 'Çanakkale 1915 Yolun Sonu' ve 'Son Destan' filmlerinde rol alan İsrafil İnce (34) ile Erkan S. (40) arasında kavga çıktı.

Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yapımı devam eden bir fabrika inşaatında gerçekleşen ve nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S., demir çubukla İnce'nin kafasına vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnce'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. İnce, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Erkan S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAPIMCI VE OYUNCUYDU

Aslen Kahramanmaraşlı (1988) olan ve 8 yaşında Dikili'ye (1994) yerleşerek, Dikili Lisesi'nden mezun olan İsrafil İnce, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi oyuncusuydu. İnce, 2019 yılında Dikili'de çocuklar için çekilen '2X2' adlı filmin yapımcısıydı ve oyuncu kadrosunda da yer aldı.

İnce, birçok kısa ve tanıtım filmin yanı sıra reklam filmleri de çekiyordu. Tanıtım filmleri arasında Dikili Lodos Voleybol Takımı'nın filmi de bulunuyordu. İnce, özel olarak Ajans Bakırçay'da Murat Solmaz ile yaptığı röportajda oyunculuk kariyerinin Kırık Kanatlar ile başladığını açıklamıştı. SERKAN ÖZCAN