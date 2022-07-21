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Haberler Manisa ‘Fenerbahçeliler Günü’nde nikah masasına oturdular

‘Fenerbahçeliler Günü’nde nikah masasına oturdular

21.7.2022

‘Fenerbahçeliler Günü’nde nikah masasına oturdular

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde yaşayan fanatik Fenerbahçe taraftarı çift, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde nikah masasına oturdu. Salihli'de Medigüneş Hastanesi'nde Hasta Kabul Biriminde çalışan Batuhan Kayakökoğlu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İrem Kocabıyık, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde nikah masasına oturdu.

Salihli Belediyesi Nikah Dairesi'nde Galatasaray taraftarı olan Nikah Memuru Ulvi Özkartal tarafından kıyılan nikah töreninde fanatik Fenerbahçe taraftarı çift, Fenerbahçe forması giydi. Batuhan Kayakökoğlu, "Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü olduğu için bizler için çok özeldi. Nikah tarihimizi de bu özel güne alarak bu anı sonsuza kadar ölümsüzleştirmek istedik" dedi. ■ EMRE SAÇLI

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