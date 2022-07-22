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Haberler Manisa Manisa'da mucize kurtuluş! Metrelerce yüksekten düşen genç bu sayede hayatta kaldı

Manisa'da mucize kurtuluş! Metrelerce yüksekten düşen genç bu sayede hayatta kaldı

Manisa Alaşehir'de arkadaşları ile birlikte ormanda geziye çıkan 16 yaşındaki Muhammet Sözügüzel, manzarayı izlemek isterken kayarak uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan genç, tutunduğu ağaç sayesinde hayatta kaldı.

DHA

22.07.2022, 10:17

Manisa’da mucize kurtuluş! Metrelerce yüksekten düşen genç bu sayede hayatta kaldı

Alaşehir ilçesi Horuzumkeserler Mahallesi Değirmen Dere mevkisinde iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan Muhammet Sözügüzel, manzara seyretmek isterken ayağının kayması sonucu uçuruma düştü.

Yaklaşık 20 metre yuvarlanan Sözügüzel, bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Sözügüzel'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, uçurumda tutunduğu ağaçta mahsur kalan Muhammet Sözügüzel'i halat yardımıyla kurtardı.

Olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sözügüzel'in kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

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