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Haberler Manisa Manisa'da yine kaza! Süt kamyonuyla TIR çarpıştı

Manisa'da yine kaza! Süt kamyonuyla TIR çarpıştı

Manisa'nın Kula ilçesinde süt kamyoneti ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

22.07.2022, 16:01

Manisa’da yine kaza! Süt kamyonuyla TIR çarpıştı
Kaza, saat 13.45 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşme karayolundan İzmir-Ankara D300 karayoluna çıkmak isteyen Aslan Ş. (42) idaresindeki 35 AK 9744 plakalı tır ile İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Berkay T. (25) yönetimindeki süt kamyoneti çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle süt kamyoneti içerisinde sıkışan Berkay T. yaralandı. İhbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Berkay T., ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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