850 gram doğan Asel bebek, 2 kilo 370 gram

MANİSA'DA 25 haftalıkken sadece 850 gram olarak dünyaya gelen Ayşe ve Mustafa Çolakoğlu çiftinin bebekleri Birsen Asel, yaşama tutunmayı başardı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan anne Ayşe Çolakoğlu, henüz 25 haftalık hamileyken, doğum sancılarının başlaması üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde sezaryenle 850 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi.

100 GÜNDE TOPARLADI

DAHA sonra özel bir hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Birsen Asel bebek, kuvözdeki 100 günlük tedavi sonucunda 2 kilo 370 gram ağırlığa ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

ÇOCUK Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Türker Borucu, "Birsen Asel bebek Manisa'dan bize geldiğinde 850 gramdı. Yeni Doğan Yoğun Bakımı'nda son teknoloji kuvözde takibini yaptığımız bebek, 100 günde 2 kilo 370 grama ulaştı" dedi. 100 gün sonra bebeğini sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Ayşe Çolakoğlu ise doktorlara ve tüm hastane personeline teşekkür ederek, hayatının en büyük mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. ■ EMRE SAÇLI