Kazaya sebep olduktan sonra kayıplara karıştı

MANİSA Turgutlu'da Cemil Şanlı (28) yönetimindeki otomobil, mahalle girişinde karşı yönden gelen Fevzi Dalmış'ın kullandığı ciple çarpıştı. Kaza sonrası cip ve otomobil yol kenarına savruldu. Kazada, sürücü Cemil Şanlı ile birlikte aynı araçta bulunan Mahmut Özdemir (58), Şefika Özdemir (75), Nazmiye Aygürler (41) ve Kerim Taş (43) yaralandı. Şefika Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza sonrasında olay yerinden kaçtığı iddia edilen cipin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. ■ EMRE SAÇLI

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