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Haberler Manisa Manisa'da geniş alana yayılan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'da geniş alana yayılan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 19.30'da başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi. Geniş bir alanan yayılan yangın saatler süren zorlu mücadele ile kontrol altına alındı.

AA

07.08.2022, 08:22 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022, 08:23

Manisa’da geniş alana yayılan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 19.30'da başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Yangına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ve 4 helikopterle destek verdi.

Gece süren çalışmalarda yer ekiplerinin yanı sıra gece görüşlü 2 helikopter de kullanıldı.

Havanın aydınlanmasıyla hava ekiplerinin sayısı 10 helikopter ve 2 uçak olarak artırıldı.

Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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