Öldüren tutku

Manisa'daki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun Müdürü Cengiz Gültekin, yamaç paraşütü pilot eğitimi aldığı Ayaş'ta, paraşütü kapanınca düşerek yaşamını yitirdi. Yamaç paraşütüne olan ilgisiyle tanınan Gültekin, 2020 yılında görme engelli Bayram Sönmez'in paraşütle atlama hayalini gerçekleştirmiş, 2021'de ise başarılı öğrencilerini 'yamaç paraşütü' ile ödüllendirmiş ve onlarla birlikte uçuş yapmıştı.

ÖNCEKİ KAZADAN KURTULMUŞTU

3 ay önce yaptığı ilk kazasında vücudunda kırıklarla kurtulan Cengiz Gültekin, Ankara'da yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra bir süre uçtu fakat aniden paraşüt iplerinin dolanması sonucu hızla irtifa kaybetmeye başladı yedek paraşütünü açamayan 44 yaşındaki Gültekin, alçak irtifada paraşütünün kapanması sonucu yaklaşık 25 metreden düştü.

Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti. Cengiz Gültekin için Ahmetli'de görev yaptığı okulda bir tören düzenlendi. Hıfzıbey Camiinde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Erkek öğrenciler cenaze namazında saf tutarken kız öğrenciler de tabutun arkasında gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Cengiz Gültekin'in cenazesi defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine dualarla uğurlandı. Cengiz Gültekin'in eşi Çiğdem Gültekin'in Gazi Ortaokulunda Din Kültürü öğretmeni olduğu, Enzel (14) ve Alperen (9) isimlerinde 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"ÇOK SEVDİĞİN GÖKYÜZÜNE KAVUŞTUN"

CENGİZ Gültekin'in ölümü tüm eğitim camiasını yasa boğarken, sevenleri sosyal medya üzerinden yüzlerce taziye mesajı paylaşımı yaptı. O mesajlardan biri görenleri duygulandırdı. Paylaşımda, "Çok sevdiğin gökyüzüne kavuştun. Yattığın yer incitmesin, Allah eşine ve çocuklarına sabır versin inşallah. Mekanın cennet olsun Cengiz hocam" ifadeleri kullanıldı.

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İlçemiz Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Cengiz Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi. CÜNEYT HASÇELİK