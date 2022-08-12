Manisa küllerinden yeniden doğacak: Yanan ormanda fidan dikimi için geri sayım!

İş makineleriyle yanan alandan enkazların temizlenmesi işlemlerine başlanırken, ağaçlandırma için arazi hazırlığı çalışmaları ekim ayına kadar devam edecek. Yanan alanda ilk fidanlar 11 Kasım 2022 tarihinde 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşacak.