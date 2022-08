Devlet korumasındaki Recep azmedip başardı

Manisa'da yaşayan Recep Can, 2019 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve koruması altına alındı. Manisa'da çocuk evlerinde kalmaya başlayan Recep Can'a devlet sahip çıktı. Maddi yoksunluklar nedeniyle çocuk evlerinde yaşamaya başlayan Recep, çok çalışarak kendine yeni bir dünya kurdu. Üniversite sınavında derece yaparak herkesi gururlandıran Recep Can, başarı hikayesini Yeni Asır'a anlattı.



KARDEŞİ DE ÇOCUK EVİNDE

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel alanda Türkiye 323'üncüsü olan Recep Can, "2019 yılında devlet koruması altına alındım ve çocuk evlerinde yaşamaya başladım. Bir kardeşim daha var ve o da çocuk evlerinde kalıyor. Devletim, ben ve kardeşimden anne baba şefkatini eksik etmedi, her şeyimizle ilgilenildi. Buraya geldikten sonra kendime bir hedef koydum, çok başarılı olacaktım. Üniversite hayalim burada gerçek oldu. Devletimin bana verdiği destekle çalışmam daha da kolaylaştı" dedi. Sınav için sürekli konu çalıştığını söyleyen Recep Can, "Kurumumuzun bana sağladığı imkanlar sayesinde de çok sayıda testler çözdüm. Her gün düzenli bir şekilde çalıştım. Burada bana kendi ayaklarımın üstünde güçlü bir şekilde durmam için imkan sağlandı. Hayata tutundum, başarı da ardından geldi. Benim gibi olan gençler vazgeçmesinler. Bizlere birçok imkan veriliyor, eğer yaşadığımız kötü şeyler nedeniyle hayata küsersek başarılı olamayız. Ben geçmişte yaşadığım zorlukları unutup yeni bir sayfa açarak başarı hikayesi yazmayı istedim ve bunu da başardım" dedi. İyi bir üniversitede okuyup akademik kariyer hedefleyen Recep Can, "Üniversitede akademik kariyer yapmak istiyorum. Akademisyen olup benim gibi olan gençlere de rehber olabilirim. Ben de sizin içinizden geldim ama çok çabaladım ve başardım deyip onlara örnek olmak en büyük isteğim" diye konuştu.





DEVLET SONUNA KADAR İLGİSİNİ EKSİK ETMİYOR

Manisa'nın gururu olan Recep Can, koruma altında başarı hikayesi yazan gençlerden sadece biri. O'nun gibi birçok genç devletin sunduğu imkanlarla hayatını değiştiriyor. Bir anne-baba gibi bu gençlerin her daim yanında olan devletin şefkat eli tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Koruma altındaki çocuklar yaşadıkları travmaları psikolojik destek ile atlatıyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altına alınan çocuklar meslek sahibi olup ekmeğini kazanana kadar destekleniyor. Üniversiteyi kazanan gençlere de yiyecek, ulaşım, barınma, burs gibi birçok imkan sağlanıyor.

NERMİN UÇTU / ÖZEL HABER