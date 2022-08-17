Kübra’nın yeniden konuşma sevinci

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Kübra Oy'a 30 Aralık 2021'de okula gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Olay yerinde kalbi duran Oy, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Oy, kafatasındaki kırıklar nedeniyle geçirdiği 2 beyin ameliyatının ardından 3 ay boyunca yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavi edildi. Yoğun bakım sürecinde nefes borusuna gırtlak seviyesinin altından delik açılan (trakeostomi) genç kız, beyin ve sinir cerrahisi servisinde devam eden tedavi sürecinde de konuşamadı. Manisa'daki tedavisinin ardından nefes darlığı şikayetiyle İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç kız, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan ve ekibince ameliyat edildi. Yaklaşık 3 saatlik operasyonla soluk borusundaki daralmanın giderildiği Kübra Oy, 8 ay sonra rahat nefes alıp konuşmaya başladı.





DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Ameliyat sonrası takip edilen ve bir yandan da fizik tedavisi süren Kübra Oy, hastanede trafik kazasının ardından çok zor günler yaşadığını söyledi. Kaza sonrası hiçbir şey hatırlamadığını, yoğun bakımda gözlerini açtığını ancak bu süreçte nefes alma ve beslenmede zorluk çektiğini anlatan Oy, konuşamamanın da kendisine acı verdiğini dile getirdi. Acılarının her geçen gün azaldığını, yaşama dört elle tutunduğunu belirten Oy, "8 ay sonra yürüyebiliyorum, konuşabiliyorum. Öyle çok özledim ki. Daha önce mühendis olmak istiyordum şimdi ise fizik tedavi doktoru olmak istiyorum" dedi.



İNANCINI HİÇ YİTİRMEDİ

Anne Fethiye Oy ise yoğun bakım sürecinde doktorların umutsuz konuştuğunu ancak kızına olan inancını hiç yitirmediğini söyledi. Her an evladını kaybetme korkusuyla yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Oy, "Konuşmaya başladığında bize ilk 'anneciğim' ve 'babacığım' dedi. O kadar mutlu olduk ki 8 ayın yorgunluğu orada bitti. Yaşaması için 'binde 1 umut' dediler. Allah'tan hiç ümidimizi kesmedik. Her zaman 'benim çocuğum yaşayacak' dedim. Onunla gezmeyi çok özledim" diye konuştu.

İLK SÖZÜ: TEŞEKKÜRLER

Prof. Dr. Kenan Can Ceylan, "Kübra'nın nefesi eski haline geldi. Soluk borusundaki delik kapatıldığı için artık konuşabilecek pozisyona geldi. Yemek yemeyle ilgili sıkıntılar vardı. Bunlar da neredeyse tamamen giderilmiş durumda. Ameliyattan çıkıp kendine geldiğinde ilk sözü 'çok teşekkürler' oldu çünkü rahat konuşabiliyordu, nefes alabiliyordu ve boynunda bir delik yoktu" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK