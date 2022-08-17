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Haberler Manisa Manisa'da hareketli saatler! Ekipler minik Aybars için seferber oldu

Manisa'da hareketli saatler! Ekipler minik Aybars için seferber oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 yaşındaki Aybars Çakır, oyun oynadığı sırada 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyunun yanına kuyu kazarak çocuğa ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları çocuğu halat yardımıyla kuyudan çıkardı.

DHA

17.08.2022, 09:21

Manisa’da hareketli saatler! Ekipler minik Aybars için seferber oldu

Olay, saat 20.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi kırsal İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde meydana geldi. Aybars Çakır, zeytinlik arazide oynadığı sırada 45 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Çocuğun içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

Çocukla konuşarak bir yandan sesini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, diğer yandan iş makinesi ile çocuğa ulaşmaya çalıştı. Kuyunun yanına kuyu kazarak çocuğa ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları çocuğu halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Kolundan yaralanan çocuk, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Orhan Çakır ve anne Nazlı Çakır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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