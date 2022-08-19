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Haberler Manisa Ege'nin o ilinde facia! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 kişi yaralandı

Ege'nin o ilinde facia! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 kişi yaralandı

Manisa'da dün gece saatlaerinde işçileri taşıyan servisle bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası işçi servisinde bulunan 14 işçi ve şoför ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 17 kişi hafif şekilde yaralandı

19.08.2022, 10:39

Ege’nin o ilinde facia! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Salihli'den aldığı işçileri Alaşehir'e götüren M.A. idaresindeki 45 J 5047 plakalı işçi servisine Kavaklıdere Mahallesi mevkiinde saat 00.45 sıralarında A.B. idaresindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 14 işçi ve şoför ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

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