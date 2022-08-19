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Haberler Manisa Henüz 19 yaşında: Genç hakem sahaların tozunu attırıyor!

Henüz 19 yaşında: Genç hakem sahaların tozunu attırıyor!

Manisa'ya bağlı Selendi ilçesinde gerçekleştirilecek Atlı Cirit çeyrek final müsabakalarının genç hakemi dikkat çekiyor. Maçların tek kadın hakemi olan 19 yaşındaki Ebru Emine Toraman ciritin ata sporu olduğunu, ailesinin de desteğiyle bu değerli mirasa sahip çıkarak meslek edinmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

İHA

19.08.2022, 12:09

Manisa'nın Selendi ilçesinde oynanan Atlı Cirit çeyrek final müsabakalarında Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Ebru Emine Toraman tek kadın hakem olarak dikkat çekiyor.

Henüz 19 yaşında: Genç hakem sahaların tozunu attırıyor!

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencisi Ebru Emine Toraman, Selendi'de başlayan ve 5 gün devam edecek olan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Müsabakaları çeyrek final maçlarının tek kadın hakemi olarak dikkat çekiyor.

Henüz 19 yaşında: Genç hakem sahaların tozunu attırıyor!

Henüz 19 yaşında olan ve müsabakalarda başhakemlik, orta hakemlik ve çizgi hakemliği yaparak erkek meslektaşlarına taş çıkaran Toraman, verdiği kararları ile sporcuların da takdirini alıyor.

Henüz 19 yaşında: Genç hakem sahaların tozunu attırıyor!

Ebru Emine Toroman, "Dedem cirit oynuyormuş bu ata sporu cirit sevgisi ondan bana kalan bir miras. Severek yapıyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim çünkü Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ciriti bugünlere taşıyan atalarımız, hep at sırtında hayatlarını sürdürmüş. Bu nedenle ben de atlı cirit sporuna karşı hep ilgi duydum. Ailemin de desteği ile bu mesleği yapmaya karar verdim. Mutluyum." dedi.

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