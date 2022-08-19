Henüz 19 yaşında: Genç hakem sahaların tozunu attırıyor!

Ebru Emine Toroman, "Dedem cirit oynuyormuş bu ata sporu cirit sevgisi ondan bana kalan bir miras. Severek yapıyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim çünkü Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ciriti bugünlere taşıyan atalarımız, hep at sırtında hayatlarını sürdürmüş. Bu nedenle ben de atlı cirit sporuna karşı hep ilgi duydum. Ailemin de desteği ile bu mesleği yapmaya karar verdim. Mutluyum." dedi.