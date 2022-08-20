Uzmanından Manisa’ya korkutan uyarı: Sarıgöl fay hattı deprem olmadan da kırılabilir

"Depremde o bölgede 36 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu. O yüzey kırığı üzerinde hem fayın sürümlenmesi anlamında mikro depremler gelişiyor hem de yöre halkı aşırı yer altı suyu çektiği için zamanla orası oturuyor. Oturdukça da bir taraf çöküyor, diğer taraf ise sürekli yükseliyor. Son yıllarda yaptığımız jeodezik çalışmalarda yıllık yaklaşık 15 santimetrelik bir çökme var. Dolayısıyla bu da 10 yılda 1 metre çökme demek oluyor. O nedenle orada sürekli bir iyileştirme yapmak gerekiyor. Tabi 2000'li yıllarda çalışıldı. Hattın üzeri tamamen yapılaşmaya kapatıldı. Hattın üzerinde 100'e yakın bina vardı. O binalar için TOKİ daha yüksek kesimlerde binalar yaptı. İnsanları oraya taşınıyor. O kısımda da deformasyon sürekli devam ediyor."