Ebrar yaşamak istiyor

Manisa'da Ayten-Mehmet Aytürk çifti, 1 ay önce çocukları Ebrar Aytürk'ü SMA Tip 1 tanısı konulmasıyla yıkıldı. Aile, çocuklarının tedavi olup yaşaması için hayırseverlerin desteğini bekliyor. 7 aylık Ebrar'ın 3 ay önce elinde, kolunda zayıflık, boynunu tutamama gibi rahatsızlıkları ortaya çıktı. Aile çocuklarını birkaç hastaneye götürdü. En sonunda 20 Temmuz 2022'de İzmir'de bulunan Behçet Uz Hastanesi'nde yapılan genetik testinde SMA Tip 1 hastası olduğu tespit edildi. Ebrar'ın tedavi olması için bu hastalığın tek tedavisi Zolgensma ilacına kavuşması için yurt dışına gitmesi gerekiyor. Tedavinin maliyeti ise 1,82 milyon dolar.

YÜZDE 2'Sİ TOPLANDI

Aile yaşadığı acının ardından Manisa Valiliğinden yardım kampanyası için izin istedi, iznin verilmesiyle yardım kampanyasına başladı. Yardımda yüzde 2'ye yaklaşıldı. Aile Akhisar'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Aktürk, "Bizim gibi normal gelirli bir insanın gerçekten ulaşılamayacak bir rakam. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK