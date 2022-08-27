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Haberler Manisa Manisa'da hareketli saatler! Komşuların kavgası kanlı bitti

Manisa'da hareketli saatler! Komşuların kavgası kanlı bitti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün akşam saatlerinde komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i çocuk 4 kişi yaralanırken soruşturma sürüyor.

AA

27.08.2022, 08:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 09:19

Manisa’da hareketli saatler! Komşuların kavgası kanlı bitti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Barbaros Mahallesi Dolgunlar Küme Evlerinde yaşayan O.Ç, ile M.Ş.D. arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.D. (45), B.Ç. (40), E.Ç. (14) ve A.T. (29) silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler kavgaya müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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