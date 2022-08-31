İki kişi arasında çıkan tartışma büyüdü, sonu kanlı bitti!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyünce taraflardan biri yanında getirdiği silahla tartıştığı kişinin bacağından vurarak yaraladı.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.M. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası A.A., yanında getirdiği tabancayla K.M.'ye ateş etti. Bacağından ve kasığından 3 kurşunun hedefi olan K.M. yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan K.M. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken,

A.A. ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası A.A. yakalanarak gözaltına alınırken K.M.'nin ise tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.