Manisa'nın Tunca Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Hilal Sultan Karagöz (21), evinin önüne gelen eski erkek arkadaşı Önder Lafçı (43) tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmek istendi. Genç kız arabaya binmemek için direnip bağırmaya başladığında, Lafçı tarafından önce darp edildi sonra başına silah dayandı. Olayı gören vatandaşlar ve mahalle muhtarı, öfkeden gözü dönen Önder Lafçı'ya müdahale ederek genç kızı elinden almak istedi. Çıkan arbedede genç kız, öfkeli sevgilisinin elinden kurtularak kaçmaya başladı.

KAMYONETIN KASASINA BİNİP KAÇTI

Bu esnada Önder Lafçı elindeki silahı doğrultarak Hilal Sultan Karagöz'e ateş etti. Sırtından vurulan üniversite öğrencisi genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Lafçı ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı. Daha sonra ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

MUHTAR GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

YAŞANANLARI gözyaşları içinde anlatan mahalle muhtarı Suna Marangoz, bağrışma sesi üzerine sokağa yöneldiğini belirterek, "Bir kişi mahallemizin kızının başına silah dayamış, zorla aracına almaya çalışıyordu. Kız da yalvararak 'Ne olur muhtarım kurtarın beni' diyordu. Bir şey yapamadım. 'Ne olur başını derde sokma, kızımız daha çok genç, yapma' diyerek ikna etmeye çalıştım. 'Arabaya binecek' diye ısrar ediyordu.

O arada bir kişi zanlının elindeki silahı almaya çalıştı. Komşumun ayağına sıktı, o sırada silahı tutukluk yaptı. Bunu fırsat bilen kızımız kaçmaya çalıştı. Kaçınca tekrar kovaladı, kız benim arkama geçti, birlikte mücadele ettik. O arada tekrar arkama geçip kızı sırtından vurdu" dedi.

SERKAN ÖZCAN