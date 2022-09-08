AB coğrafi işareti için başvuru yapılacak

Geleneksel sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım töreni bu yıl Kurşunluhan'da gerçekleştirildi. Törene Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve üzüm üreticileri katıldı. 20 Ağustos tarihinde Manisa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 TL olarak açıklanan çekirdeksiz kuru üzümde ilk ürün kilosu 3 bin 500 TL gibi rekor fiyata açık artırma usulüyle alındı.

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Nesilden nesile aktarılan üretim geleneği, tarihi kökleri ortak kültürümüzde yer etmiş motifleri ile Manisa'mız ile özdeş, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Manisa'mızın başlıca üretim sembollerinden biri olmasının yanı sıra ülkemizin de en önemli tarıma dayalı milli gelir kaynakları arasındadır. Temmuz sonu müstahsilden alım tescili verilerine göre, ilçelerimiz dahil tüm ticaret borsalarımızda kayıtlara giren çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 302 bin 844 tondur. Ağustos sonunda oransal bir değişiklik beklemediğimiz sezon finalinde Manisa olarak, ilçelerimiz ile birlikte Türkiye üretiminin yine yüzde 90'dan fazlasını sağlamış olacağız. Yüzde 85'i Manisa'dan gerçekleştirilen çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız da bir miktar küresel rekabet ve talep daralmasından etkilenmiş olsa da ülkemizin kuru meyve ve mamulleri ürün grubundaki ihracat liderliğini açık farkla devam ettirmiş olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinasyonunda yapılan rekolte tahmin çalışmasından alınan ön bilgiye göre ise Manisa 2022-2023 sezonunda da üretimin merkezi olmayı sürdürecek. 664 bin dekar kurutmalık, 150 bin dekar sofralık bağ alanında yaklaşık 50 bin ailemizin geçim kaynağı niteliğindeki Manisa sultani çekirdeksiz üzümümüze bu yıl; Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yoğun programlarına rağmen bağda üzüm hasadı ve referans fiyat açıklamalarıyla bizzat gösterdikleri ilgi bizleri en üst düzeyde onurlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün üretim ve ticaretine vermiş oldukları destekler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve açıkladıkları fiyatın sektörün tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

KURU ÜZÜMDE LİSANSLI DEPOCULUK

LİSANSLI depoculuk hakkında da konuşan Özkasap, "Geleceğimize bırakılacak ortak bir miras düşüncesiyle önemli yol kat ettiğimiz bir diğer projemiz ise Manisa'ya kuru üzümde lisanslı depoculuk sistemi kazandırılmasıdır. Depo kira desteği, nakliye desteği, analiz desteği, elektronik ürün senedi tutarının yüzde 75'ine kadar 9 ay vadeli, yüzde sıfır faizli Ziraat Bankası kredi desteği, yüzde 2 zirai stopaj vergisinden, KDV ve kurumlar vergisinden muafiyet bunların başlıcalarıdır" şeklinde konuştu.

BAŞVURU BU HAFTA İLETİLECEK

AB Coğrafi işareti hakkında da konuşan Özkasap şunları söyledi: "Projemizin Zafer Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenen fizibilite süreci önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde alınan Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü coğrafi işaret tescilinin, en büyük dış pazarımız olan Avrupa Birliği'nde de tescil edilmesi için hazırlanan başvuru dosyasının AB komisyonuna bu hafta içerisinde iletilecektir. İnşallah coğrafi işaretimizi aldıktan sonra Avrupa Coğrafi işaretini de alacağız. Ürünümüzün daha güvenli ve daha iyi bir duruma gelmesini sağlayacağız."

CÜNEYT HASÇELİK