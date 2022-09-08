Başkan Çerçi’den 100. yıl mesajı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutlayarak, "Türk Milleti, söz konusu bağımsızlığı ve vatan bütünlüğü olduğu zaman gözünü karartarak, düşmanına aman vermemiştir" dedi.

BÜYÜK ZAFER

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Türk Milletinin bağımsızlığı için verdiği mücadelenin en somut örneklerinden birisinin Manisa'da yaşandığına dikkat çeken Başkan Çerçi; "Büyük Zafer'le başlayan işgalci orduların çekilmesi süreci Manisa ve ilçelerinde de birçok acıya sahne olmuş ancak memleket düşman işgalinden kurtarılmıştır. 5 Eylül'de geri çekilen, savaş hukuku ve onurundan yoksun Yunan askerleri tarafından başlatılan ve tam üç gün süren yangınlarda resmi olmayan tahminlere göre şehrin % 90'ı yok olmuş ve binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. 8 Eylül'de Yunan ordularından tamamen temizlenen Manisa, günümüze geldiğimizde Ege'nin önemli bir ili haline gelmiştir.

Gerek tarım gerekse sanayisiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan Manisa, o günlerin acısını unutmadan yoluna devam etmektedir. Türk Milleti, söz konusu bağımsızlığı ve vatan bütünlüğü olduğu zaman gözünü karartarak, düşmanına aman vermemiştir. 8 Eylül 1922 de, tarihimizdeki nice zaferlerden birisidir ve Kurtuluş Mücadelesi'nin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatanımızın kurtuluşu için canları pahasına kahramanca mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihâl eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor; tüm hemşehrilerimizin 8 Eylül Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.