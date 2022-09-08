Başkan Erdoğan dualarla açtı

Manisa'da yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek ve üzüm fiyatını açıklamak için Manisa'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunusemre Belediyesi tarafından yapılan, güncel tutarı 434 milyon lirayı bulan 12 yatırımın da açılışını gerçekleştirdi. Yunusemre'nin yatırımları arasındaki, barındırdığı mimari özellikler ve dünyada eşi olmayan sanat eserleriyle Türkiye'nin simge yapılarından biri haline gelecek camiden etkilenen Başkan Erdoğan, camiyi bizzat ziyaret etti.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Açılış öncesinde cami hakkında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi, Cami Dernek Başkanı Kefaeddin Öz, Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve camide eşsiz eserleri yer alan Ünlü Hattat Yusuf Sezer'den bilgi alan Başkan Erdoğan, camiyi çok beğendiğini söyleyerek yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan camiyle ilgili düşüncelerini ilettiği açıklamasında, bu tarz mimari yapıların çoğalması gerektiği, bu vesileyle geçmiş kültürümüzün geleceğe taşınacağına işaret etti.

KATILIM ÇOK YOĞUNDU

Camiye Saruhanbey ismini veren Başkan Erdoğan, "Sizlerle böyle muhteşem bir eserin açılışını yapmaya nail olduğumuz için ne mutlu bizlere. Değerli belediye başkanımız Mehmet kardeşim bugüne kadar erteledi, ismini de koymamızı istedi. Buranın fatihi kim? Saruhan Bey, yakışır değil mi? Dolayısıyla camimizin adını, Saruhanbey Camii olarak koymuş olalım. Hayırlısı olsun. Rabbim mekânını cennet eylesin. Ben Mehmet kardeşimizden, onunla beraber burada emeği geçen mimarından, mühendisinden, tüm işçilerimizden ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun diyorum. Daha nice eserleri bu şekilde inşa ve ihya etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin" dedi.

Açılış sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a; Eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, İlçe Belediye Başkanları, Cumhur İttifakı İlçe Başkanları, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TABLO

Açılış sonrasında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a; Ünlü Hattat Yusuf Sezer'in nakşettiği, tezhip süslemelerini ise Zuhal Dindar, Dr. Melek Çerçi, Sevil Berberoğlu, Yasemin Malcı, Ayşe Erdem ve Zehra Kaya'nın işlediği Şu'arâ Suresi (26) 227. Ayet'in yazılı olduğu tabloyu hediye etti. Başkan Erdoğan'ın çok beğenip dikkatle incelediği tabloda yer alan Ayet'in Türkçe meâli "Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, neye nasıl dönüşeceklerini yakında görecekler" şeklindedir.