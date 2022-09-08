Manisa tarım ve kırsal kalkınmada marka şehir oluyor

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği katkısından oluşan IPARD fonlarını, yatırım yapmak isteyen girişimciler ile buluşturmak amacıyla 2012 yılında kuruldu. TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, "Manisa'da 2012-2022 yılları arasında yeni işletme kuran veya mevcut işletmesini modernize eden 517 yatırımcıya toplamda 268 milyon lira hibe desteği verildi" dedi. IPARD Programının 10. ve 11. çağrısı ile proje sunan ve hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yeni yatırımcılarla sözleşme imzalanıyor. İmzalanan projelerde Ahmetli'de tavuk kümesi üstüne 150 Kw gücünde bir güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleşecek. Harcama tutarı 1 milyon 643 bin lira, hibe verilecek destek ise 903 bin lira. Bir diğeri ise Akhisar OSB'de zeytin salamura tesisi kurulumu için yatırım bütçesi 7 milyon 157 bin lira, destek verilecek hibe miktarı ise 3 milyon 936 bin lira olacak.

BİRÇOK SEKTÖRE DESTEK

IPARD Programının 10. ve 11. çağrısı ile proje sunan ve hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yeni 60 yatırımcıya 143 Milyon lira hibe desteği vereceklerini belirten Uslu, "Doğrudan verdiği hibe desteğinin yanı sıra KDV ve ÖTV muafiyetiyle dolaylı yoldan da yatırımcılara destek veren TKDK, inşaat sektöründen makine ekipman üreticilerine kadar birçok sektöre olumlu katkı sağlayarak Manisa'mızın tarım ekonomisine, istihdamına ve ihracatına katkıda bulunmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş ve sağmal hayvancılık tesislerine, hindi kümeslerine destek veriyoruz, tavuk kümeslerinin modernizasyonlarına destek veriyoruz. İşleme paketleme tesislerinden kesimhanelere destek veriyoruz, et-süt işleme paketleme tesislerine destek veriyoruz. Yine meyve-sebze, yaş meyve-sebze, donuk ve kuru meyve-sebze işleme paketleme tesislerine destek veriyoruz. 11. Çağrıda çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirilmesi konusunda bitkisel üretime destek veriyoruz. Burada file fidan, süs bitkisi, mantar yetiştiriciliğine, arıcılığa, zeytin, zeytinyağı fabrikalarının kurulumuna, katma değerli ürünler ve her türlü zanaatkârlık tesislerine yine destek veriyoruz. Kırsal turizme destek veriyoruz. Tüm bu saydığım tesislerin hem güneş enerjisi santrallerine destek veriyoruz hem de tüketimlerini karşılamak üzere çatılarına güneş enerjisi santrali yapmak isteyen yatırımcıların güneş enerjisi santrallerine destek veriyoruz" dedi.

3 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM

İmzalanan projeler ve hayata geçen yatırımlar sayesinde 3 binden fazla insana istihdam sağladıklarını vurgulayan Uslu, "Şu ana kadar 3 binin üzerinde istihdam oluşturduk TKDK İl Koordinatörlüğü olarak. Her yapılan tesis aslına bakarsınız yeni kişilere yeni istihdam alanları yaratıyor. Kimi tesis 3-5 kişi çalıştırırken kimi tesis 50-60 kişilere 70 kişilere kadar kişi çıkabiliyor. Özellikle işimiz tarım olduğu için yaz dönemlerinde hasat dönemlerinde bu sayı 200-250 kişilere kadar çıkabiliyor, özellikle meyve-sebze paketleme tesislerinde, sezonluk da bir istihdam yaratıyoruz. Sabit yarattığımız istihdamda var. Avrupa Birliği fonlarını bütün Manisa halkıyla Manisa çiftçisiyle buluşturmak bizim birincil görevimiz. Bu fonlardan herkes yararlansın istiyoruz. Benim aklımda bir fikir var şöyle bir tarımsal işletme yapacağım böyle katma değerli bir ürün yapacağım diyen herkesi kurumumuza bekliyoruz. Burada her türlü bilgiyi vatandaşlarımıza tüm şeffaflığımızla veriyoruz. Manisa'nın yatırım iştahı çok yüksek bizim de ilgi alakamızla bu sayı artan seviyede ilerliyor" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK