Özkasap TOGG tesislerini ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOGG'un Ceo'su Gürcan Karakaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, yerli otomobilin gelişim süreci hakkında sunumlar yapılarak bilgiler verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin organizasyonunda 365 Oda ve Borsa Başkanlarıyla birlikte Gemlik'teki tesislerde incelemelerde bulunan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, üretime başlamak için 29 Ekim'e hazırlanan TOGG'un önümüzdeki yıldan itibaren yollarda olmasından duyduğu gururu ifade etti.

SUV MODELİ GELİYOR

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili hakkında görüşlerini ifade eden Özkasap, "Rifat Hisarcıklıoğlu biz oda ve borsa başkanlarını TOGG'un üretim tesislerine davet etti. Burada yıllar öncesinde yarım kalan hayalimizin bugün geldiği noktayı gözlemleme fırsatımız oldu. 29 Ekim'de yerli ve milli otomobilimizin üretimi başlıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren TOGG'un SUV modeli yollara inecek. Bu gurur hepimizin" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK