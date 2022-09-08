Yunt Dağı Yunusemre ile kalkınıyor

Yuntdağı Bölgesinde vatandaşların gelir seviyelerini artırmak için 2014 - 2015 yıllarında Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen kırsal kalkınma projesinde üreticiye dağıtılan fidanlar ve yapılan aşılamalar sayesinde verim ve üretim arttı. Hem rekolte hem verim hem de fiyatıyla üreticinin yüzünü güldüren Antep fıstığı hasadının son günlerinde hasada katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi kırsal bölgelerdeki desteklerini arttırarak devam ettireceklerini söyledi.

Başkan Çerçi, konuyla ilgili olarak "Yuntdağı Bölgemizde, Menengiç ağaçlarına Antep Fıstığı aşılaması ve Antep Fıstığı fidanı desteğiyle başladığımız projeyle, bölgemizin tarımsal gelişimine büyük katkı sağladık. Yunusemre Belediyesi olarak hem yabani ağaçları ekonomiye kazandırmak hem de Yuntdağı Bölgesindeki kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza katkı sağlamak için göreve geldiğimizde başladığımız Kırsal Kalkınma Projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

AŞILAMANIN MEYVELERİ

Aşılama ve Fidan Desteği Projesi kapsamında 8 senelik görevimiz süresince üreticimize istisnasız destek olduklarını belirten Çerçi, "Bu yıl Antep Fıstığı hasadında 35 kırsal mahallemizde yaklaşık 1200 tona ulaşmış durumdayız. Bu sene rekoltemiz maşallah çok güzel. Yuntdağımız'a sadece Antep Fıstığından 150 Milyon lira civarı katma değer sağlanmış oldu." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile birlikte 8 yıldır görevde olduğunu anlatan Akçaköy Muhtarı Adil Kızıl, "2014 yılında başkanımız bizi Antep ziyaretine götürdü. Orada fıstık bahçelerini ve tesislerini de gezdik. Kavlatma makinesini gördük ve bu makinenin bizlerin işini kolaylaştıracağını söyledik. Başkanımızdan talep ettik. Talebimizi yerine getirdi. Üreticinin malını işlemede çok büyük kolaylık sağladı. Burada sadece Yunusemre ilçesine değil, Gaziantep'e kadar hizmet verildi" dedi.