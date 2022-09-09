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Haberler Manisa Genç kadını silahla vuran eski sevgili yakayı ele verdi

Genç kadını silahla vuran eski sevgili yakayı ele verdi

9.9.2022

Genç kadını silahla vuran eski sevgili yakayı ele verdi

Manisa'da üniversite öğrencisi olan Hilal Sultan Karagöz (21), evinin önüne gelen eski erkek arkadaşı Önder Lafçı (43) tarafından zorla araca bindirilmek istendi. Lafçı'ya direnen genç kadın, mahalle sakinlerinin müdahale etmesi sonucu kurtarıldı.

Çıkan arbedede silahıyla Karagöz'ü yaralayan Lafçı, olay yerinden kaçtı. Karagöz hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, Önder Lafçı'nın İzmir'de saklandığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi Buca'da bir bağ evinde yakaladı. Manisa'ya getirilen Lafçı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

■ SERKAN ÖZCAN

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