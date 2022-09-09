Sedat artık ayakkabı giyebilecek

MANİSA'DA yaşayan ve 6 yaşında geçirdiği havale sonucu sağ eli ve ayağı tutmayan Sedat Şık'ın (32) ayağı, Ankara'da bir hastane gerçekleşen başarılı bir operasyonla düzeldi. Şık, ayakkabı giyeceği günü heyecanla bekliyor. Ayrıca Sedat, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyor.

DEPREMZEDELERE YARDIM ETMİŞTİ

26 yıldır terlikle, mendil ve yara bandı satan ve İzmir'de 2 yıl önce meydana gelen depremde yaralılara topladığı yara bantlarını götürmesiyle gündeme gelen Şık'ın rahat yürüyebilmesi için Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları'nın öncülüğünde kampanya başlatıldı. Sedat Şık, toplanan parayla ameliyat geçirdi. Sedat Şık, "Ayakkabı giymek en büyük hayalim. Bütün Manisa halkına teşekkür ediyorum" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK