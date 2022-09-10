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Haberler Manisa Gözü dönmüş ağabey dehşet saçtı! Rastgele açtığı ateşle hastanelik etti!

Gözü dönmüş ağabey dehşet saçtı! Rastgele açtığı ateşle hastanelik etti!

Manisa'ya bağlı Şehzadeler ilçesinde kardeşi Zeynel Ş.'yi (32) silahla yaralan Ömer D.'nin (25) peşine düşen gözü dönmüş ağabey Salih Ş., masum insanlara kabusu yaşattı. Aralarında Ömer D.'nin bulunduğunu sandığı kalabalığa rastgele açtığı ateş sonucunda 1'i ağır olmak üzere 2 kişiyi yaralayan ağabeyin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

10.09.2022, 12:40

Manisa'da kardeşini silahla vuran kişinin arkasından giden ağabeyin rastgele ateş açması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Gözü dönmüş ağabey dehşet saçtı! Rastgele açtığı ateşle hastanelik etti!

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi Kumludere Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunan Zeynel Ş. (32) ile Ömer D. (25) tartıştı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Ömer D, tabancayla Zeynel Ş'yi yaraladı.

Gözü dönmüş ağabey dehşet saçtı! Rastgele açtığı ateşle hastanelik etti!

Kardeşi Zeynel Ş'nin silahla vurulduğunu öğrenen ağabey Salih Ş'nin, olayın ardından kaçan Ömer D'nin aralarında bulunduğunu düşündüğü Yunusemre ilçesi Aynı-Ali Mahallesi'ndeki kalabalığa rastgele ateş açması sonucu Ahmet Turgay Ç. ve Rıdvan U. yaralandı.

Gözü dönmüş ağabey dehşet saçtı! Rastgele açtığı ateşle hastanelik etti!

112 Acil Sağlık ekipleri, Zeynel Ş, Ahmet Turgay Ç. ve Rıdvan U'yu Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Gözü dönmüş ağabey dehşet saçtı! Rastgele açtığı ateşle hastanelik etti!

Ahmet Turgay Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaçan Ömer D. ve Salih Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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