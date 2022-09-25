  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Başkan Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı

Başkan Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

AA

25.09.2022, 14:40

Başkan Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş’ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA