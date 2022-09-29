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Haberler Manisa Restoran şefinin geyikle sohbeti gündem oldu

Restoran şefinin geyikle sohbeti gündem oldu

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'na salınan 14 kızıl geyikten biri bölgedeki restorana her gün gelerek yiyecek bekliyor. Restoran şefi Orhan Kalkan ile geyiğin dostluğu görenleri gülümsetiyor.

29.9.2022

Restoran şefinin geyikle sohbeti gündem oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması' kapsamında 6 ay önce Spil Dağı'na 14 kızıl geyik salındı.

Şef Kalkan'ın beslediği 'Mete' ismini verdiği geyikle konuşması da sosyal medyada ilgi çekti. Binlerce kişinin izlediği, 'Ya oğlum bak git' yazısı ile paylaşılan görüntülerde restoran şefi, mutfağa girmeye çalışan geyiğe, "Buraya girmek yasak. Yemeğini, suyunu verdik. İçeri giremezsin. Git ormana arkadaşlarının yanına, yarın yine gelirsin" diyor. Bunun üzerine geyik ormanın yolunu tutuyor.

■ NERMİN UÇTU

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