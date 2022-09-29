Restoran şefinin geyikle sohbeti gündem oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması' kapsamında 6 ay önce Spil Dağı'na 14 kızıl geyik salındı.

Şef Kalkan'ın beslediği 'Mete' ismini verdiği geyikle konuşması da sosyal medyada ilgi çekti. Binlerce kişinin izlediği, 'Ya oğlum bak git' yazısı ile paylaşılan görüntülerde restoran şefi, mutfağa girmeye çalışan geyiğe, "Buraya girmek yasak. Yemeğini, suyunu verdik. İçeri giremezsin. Git ormana arkadaşlarının yanına, yarın yine gelirsin" diyor. Bunun üzerine geyik ormanın yolunu tutuyor.

■ NERMİN UÇTU