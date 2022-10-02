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Haberler Manisa Manisa'da alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma yuvarlandı

Manisa'da alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma yuvarlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Mustafa Ü. dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Ekiplerin ulaştığı Mustafa Ü., halatla bağlandığı sedyeyle yaklaşık 2 saatlik çalışma ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

DHA

02.10.2022, 08:41

Manisa’da alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma yuvarlandı

Olay, saat 22.45 sıralarında kırsal Osmancık Mahallesi Osmancıkaltı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ü., iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken, ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek, 50 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Mustafa Ü.'ye kendi imkanlarıyla ulaşamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı yaralı Mustafa Ü., halatla bağlandığı sedyeyle yaklaşık 2 saatlik çalışma ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Ü., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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