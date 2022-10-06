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Haberler Manisa Annesini odaya kilitleyip döven babasını ihbar etti

Annesini odaya kilitleyip döven babasını ihbar etti

6.10.2022

Annesini odaya kilitleyip döven babasını ihbar etti

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde eşini darp eden koca ihbar üzerine gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, babasının odaya kilitlediği annesini darp ettiğini söyledi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, eşini darbeden B.T'yi (50) gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan A.T. (45) ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili ihbarda bulunan genç kız da annesiyle birlikte hastaneye gitti.

SERKAN ÖZCAN

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