Pamuk kalpli çocuklar

Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi Melis Sarıkaya (8), Öykü Sarıkaya (6) ve Zeynep Masal Taşoğlu (7) oturdukları apartmanın önüne serdikleri oyuncaklarını satışa çıkarttı. Çocuklarının Turgutlu ilçesinde yaşayan SMA Tip1 hastası İrem Nur Çakto için oyuncaklarını sattıklarını öğrenen aileler de çocuklarına destek verdi.

SAĞLIĞINA KAVUŞSUN

Kampanya mahallede büyük ilgi görürken, çevredekiler de oyuncak alarak çocuklara destek verdi. Çocukları adına, İrem Nur bebeğin annesi Ceylan Çakto ile irtibata geçen aileler, çocuklarının topladığı 700 lirayı İrem Nur için açılan bağış hesabına gönderdi. Anne Ceylan Çakto ise sosyal medya hesabından çocuklara ve ailelerine teşekkür etti. Oyuncaklarını satan çocuklardan Öykü Sarıkaya, "Oyuncularımızı SMA hastası İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için satıyoruz. Bizden oyuncak alarak destek veren büyüklerimize teşekkür ederiz" dedi. Öykü Sarıkaya'nın ablası Melis Sarıkaya ise, "SMA hastası İrem için oyuncaklarımızı satarak para topluyoruz. Paraları İrem Nur bebeğe vererek onun ilacını almasını ve sağlığına kavuşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

YARDIM BEKLIYORUZ

ÇOCUKLARDAN Zeynep Masal Taşoğlu'nun annesi Dilek Taşoğlu, "İrem Nur için çocuklarımızla birlikte güzel bir etkinliğe başladık. Onun yaşaması için ailece destek oluyoruz. Kampanya çocuklarımızın merhamet duygularını geliştirmeleri adına güzel oldu. Çocukların fikriydi, kendileri başladılar, biz de destek verdik. Çok mutluyuz. SMA hastası çocuklar için bu gibi organizasyonların fazlalaşmasını istiyoruz. Çocuklarımızın başlattığı kampanyaya herkesin yardımını bekliyoruz" diye konuştu.

NERMİN UÇTU