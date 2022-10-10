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Haberler Manisa Manisa'da zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı! 3 tutuklama!

Manisa'da zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı! 3 tutuklama!

Manisa'ya bağlı Soma ve Akhisar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik ihbar alınmasının üzerine polisler alarma geçti. Durdurulan 2 araçta yapılan aramalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli 3 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

AA

10.10.2022, 10:59

Manisa'nın Soma ve Akhisar ilçelerinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa’da zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı! 3 tutuklama!

Alınan bilgiye göre, Soma ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Manisa’da zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı! 3 tutuklama!

Durdurulan 2 otomobilde arama yapan ekipler, toplam 19 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa’da zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı! 3 tutuklama!

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.Y. (36), F.Y.Y. (32) ve L.Y. (23), çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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