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Haberler Manisa Düğün yolunda facia! Korkunç kazada 1 ölü 5 yaralı!

Düğün yolunda facia! Korkunç kazada 1 ölü 5 yaralı!

Manisa'ya bağlı Ahmetli ilçesinde meydana gelen kaza, Mesut Kocabıyık idaresindeki aracın kontolden çıkarak sulama kanalına uçmasıyla gerçekleşti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çabalarıyla sürücü Mesut Kocabıyık ve yolcu olarak bulunan 5 kişi araçtan çıkarıldı. Mesut Kocabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 5 yolcu hastaneye kaldırıldı. Ailenin nişana gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

İHA

17.10.2022, 09:43

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde nişana giden ailenin bulunduğu otomobilin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Düğün yolunda facia! Korkunç kazada 1 ölü 5 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri arasında bulunan Cambazlı Mahallesi Kaplıca Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mesut Kocabıyık (43) idaresindeki 45 R 6745 plakalı otomobil yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına uçtu.

Düğün yolunda facia! Korkunç kazada 1 ölü 5 yaralı!

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mesut Kocabıyık ile otomobilde bulunan Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Eymen Kocabıyık (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutlu (11), itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Düğün yolunda facia! Korkunç kazada 1 ölü 5 yaralı!

Sağlık ekipleri sürücü Mesut Kocabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Düğün yolunda facia! Korkunç kazada 1 ölü 5 yaralı!

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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