Düğün yolunda facia! Korkunç kazada 1 ölü 5 yaralı!

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mesut Kocabıyık ile otomobilde bulunan Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Eymen Kocabıyık (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutlu (11), itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı.