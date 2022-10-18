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Haberler Manisa Ailecek sulama kanalına uçtular

Ailecek sulama kanalına uçtular

18.10.2022

Ailecek sulama kanalına uçtular

MANİSA'NIN Ahmetli ilçesinde, düğün yolunda kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada sürücü Mesut Kocabıyık yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı. Turgutlu'dan, Ahmetli'nin Kestelli Mahallesindeki yakınlarının düğününe giden Mesut Kocabıyık'ın (43) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

İtfaiye ekipleri, sürücü Mesut Kocabıyık ile otomobildeki Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Eymen Kocabıyık (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutlu'yu (11) sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde sürücü Mesut Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçtaki bulunan 5 yaralı ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SERKAN ÖZCAN

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