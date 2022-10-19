  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Hurdaya dönen araçta sıkışıp kaldı! Hayati tehlikesi var!

Hurdaya dönen araçta sıkışıp kaldı! Hayati tehlikesi var!

Manisa'ya bağlı Turgutlu ilçesinde meydana gelen kaza, Cengiz Koşman (58) idaresindeki otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkması üzerine gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, ancak park halindeki tıra çarpınca durabildi. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon ve koltuk arasına sıkışan Koşman, olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından güçlükle çıkartılabildi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan sürcünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

DHA

19.10.2022, 13:04

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Hurdaya dönen araçta sıkışıp kaldı! Hayati tehlikesi var!

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eski İzmir Yolunda meydana geldi. Kemalpaşa ilçesinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan Cengiz Koşman (58) yönetimindeki 35 PJF 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 45 TB 455 plakalı TIR'a çarptı.

Hurdaya dönen araçta sıkışıp kaldı! Hayati tehlikesi var!

Çarpmanın şiddetiyle Koşman direksiyon ve koltuk arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışıp kaldı! Hayati tehlikesi var!

Otomobilinde sıkışan sürücü Koşman, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen araçta sıkışıp kaldı! Hayati tehlikesi var!

Koşman, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışıp kaldı! Hayati tehlikesi var!

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA